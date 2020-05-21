رياضة | مفاجأة.. شرط وحيد يفصل بن شرقي عن الانتقال إلى تركيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. شرط وحيد يفصل بن شرقي عن الانتقال إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر أحد أندية الدوري التركي الممتاز رغبة في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرفي نجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي طرابزون سبور التركي لازال مهتم بالتعاقد مع بن شرقي في الصيف ويستعد لفتح باب المفاوضات مع إدارة الزمالك لضم اللاعب.

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وأشارت الصحيفة إلى أن نادي طرابزون ينتظر معرفة موقف النيجيري أنتوني نواكيم نجم الفريق من الرحيل في الصيف ليحدد إذا كان سيضم بن شرقي أم سيتراجع عن الصفقة.

وكشفت التقارير المغربية أن هناك العديد من الأندية أظهرت رغبة في التعاقد مع بن شرقي في نهاية الموسم الجاري أبرزها ستاندرد ليج وبوردو ومونبليه وبعض أندية الدوري السعودي.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد منذ فترة أنه يرفض فكرة رحيل أشرف بن شرقي في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الأبيض لخدماته في الموسم القادم.