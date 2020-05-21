رياضة | باريس ينضم للصراع الأوربي على ضم نجم دورتموند

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس ينضم للصراع الأوربي على ضم نجم دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة نادي باريس سان جيرمان، لضم نجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن باريس سان جيرمان قرر تقديم عرض مغري لنادي بوروسيا دورتموند، لضم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي.

وأوضحت الصحيفة أن نادي بي إس جي يسعى لتعزيز خط هجومه بضم هالاند، لتعويض الرحيل المنتظر للثنائي لإدينسون كافاني، وماورو إيكاردي، المعار من إنتر ميلان.

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ويعد باريس سان جيرمان هو أحدث المنضمين للصراع على إيرلينج هالاند، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بالعديد من الفرق الكبرى، أبرزها ريال مدريد.

يذكر أن هالاند قد انضم إلى بوروسيا دورتموند عام 2019، قادما من صفوف فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، مقابل 20 مليون يورو.

وشارك النجم النرويجي صاحب ال19 عامًا مع دورتموند، في 11 مباراة بمختلف المسابقات، سجا خلالهم 12 هدفا، وصنع 5 أهداف آخرين.