رياضة | هل تقرب تصريحات الخليفي الدون رونالدو من باريس سان جيرمان ؟

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل تقرب تصريحات الخليفي الدون رونالدو من باريس سان جيرمان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية ألمانية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أشاد بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي مما يوحي بأن تلك التصريحات تمهد لفتح الباب أمام انضمام النجم البرتغالي إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وأكدت مجلة شبورت بيلد الألمانية أن تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تظهر أن كريستيانو رونالدو يتمتع بتقدير خاص داخل جدران نادي العاصمة الفرنسية.

وأشارت الصحيفة الألمانية في الفترة الأخيرة إلى أن باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، حيث يتوفر في باريس سان جيرمان القدرة المالية الكبيرة الاي تمكنه من الفوز بخدمات أحسن اللاعبين في عالم كرة القدم.

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وذكرت الصحيفة الألمانية أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا أكد في أكثر من مرة أن كل شيء وارد في كرة القدم وأنه يعتزم مواصلة اللعب حتى بلوغه سن الأربعين.

وقال الخليفي في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية ونقلتها مجلة شبورت بيلد الألمانية:"كريستيانو رونالدو هو نموذج يحتذي به جميع الرياضيين في المستقبل، أنا معجب بإرادته القوية".

وعن ما يثير إعجابه بشكل كبير في النجم البرتغالي، فقال الخليفي:"السعي إلى التحسن يومياً وهو ما يستمر في تحفيزه ودفعه إلى أقصى حد".

واختتم الخليفي تصريحاته قائلاً:"في كل عام يظهر تصميمه الفريد وقوة شخصيته غير العادية".