رياضة | الزمالك يكشف حقيقة رغبته في التعاقد مع نجم براميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة رغبته في التعاقد مع نجم براميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية محلية بأن الزمالك حسم موقفه من الأخبار التي ترددت عن الدخول في مفاوضات مع البرازيلي كينو نجم هجوم براميدز والمعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي.

وأكدت التقارير الصحفية أن كل ما تردد بشأن رغبة الزمالك في التعاقد مع كينو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة غير صحيح وأنه لا توجد أي عروض رسمية من جانب القلعة البيضاء للتفاوض مع النجم البرازيلي أو إدارة براميدز.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن النجم البرازيلي تألق بشكل كبير بقميص براميدز في الموسم الماضي قبل أن يرحل عن الفريق في بداية الموسم الحالي إلى الدوري الإماراتي.