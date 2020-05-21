رياضة | هل يرحل نجم ريال مدريد إلى الدوري الأمريكي ؟

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يرحل نجم ريال مدريد إلى الدوري الأمريكي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد تواصل مع نادٍ في الدوري الأمريكي من أجل بيع نجمه الويلزي جاريث بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يسعى للتخلص من النجم الويلزي وذلك بسبب عدم الاعتماد عليه من قبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالإضافة إلى راتبه المرتفع والذي يصل إلى 14.5 مليون يورو سنويًا.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي الأمريكي الذي تواصل معه إدارة الملكي لعرض خدمات جاريث بيل لم يرغب في معرفة أي شيء بخصوص النجم الويلزي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هوية هذا النادي ارتبط باسم جاريث بيل في وقتٍ سابق عندما كان مرشحًا للإنضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النجم الويلزي كان قد أبدى إعجابه في وقتٍ سابق بالدوري الأمريكي مؤكدًا أن العديد من النجوم يرغبون في اللعب هناك.