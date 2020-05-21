رياضة | نجم الأهلي يقرر الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يقرر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن المغربي وليد أزارو نجم هجوم الأهلي والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودي استقر على الرحيل بشكل نهائي عن صفوف القلعة الحمراء وذلك في حالة عدم عودته إلى صفوف الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير الصحفية أن أزارو يرفض تجديد إعارته لأي ناد وأنه يبحث عن خطوة الرحيل بشكل نهائي من أجل الاستقرار في تجربة جديدة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الاتفاق السعودي قرر صرف النظر عن تجديد إعارة أزارو بسبب مرور النادي بأزمة مادية بعد توقف النشاط بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت التقارير الصحفية أنه هناك تحفظ من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على فكرة عودة أزارو في الموسم المقبل لأسباب فنية.