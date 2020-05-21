رياضة | باريس سان جيرمان يدخل صراع التعاقد مع هالاند

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يدخل صراع التعاقد مع هالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال الفترة المقبلة.

ودخل سان جيرمان سباق التعاقد على ضم هالاند مع ريال مدريد، والذي يرغب في تعزيز هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة " ماركا " الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يستهدف ضم هالاند بعد اقتراب رحيل إدينسون كافاني ومارو إيكاردي عن الفريق.

وتابعت الصحيفة، أن سان جيرمان يعلم جيدا اقتراب رحيل مبابي إلى ريال مدريد، لذلك يطمح في التعاقد مع بديل له قبل مغادرة العاصمة باريس.