شكرا لقرائتكم كارتيرون يعكف خطة عودة النشاط منتصف يونيو والتدريبات الجماعية للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق، لوضع خطة عودة النشاط والتي متوقع ان تكون منتصف يونيو المقبل وفقا لتصريحات مجلس الوزراء، حيث بدأ كارتيرون وجهازه المعاون في وضع تصور كامل عن طريقة تنفيذ التدريبات في ظل الإجراءات الاحترازية، ووضع مسافات بين اللاعبين لا تقل عن متر ، وكذلك طريقة عمل التدريبات الجماعية بالكرة ، في ذات الوقت فان الجهاز المعاون للفرنسي كارتيرون يعمل حاليا علي تهيئة اللاعبين نفسيا للعودة الي التدريبات الجماعية في النادي تحسبا لصدور القرار في أي وقت.

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في نفس السياق وضع كارتيرون برنامج تدريبي جديد للاعبين لتنفيذه خلال فترة العزل المنزلي الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا والذي تسبب في إيقاف النشاط، حيث سيعتمد كارتيرون علي رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين تحسبا لعودة النشاط تدريجيا منتصف يونيو المقبل وفقا لقرارات مجلس الوزراء مؤخرا، حيث سيعتمد كارتيرون خلال برنامجه الجديد علي زيادة معدل التمرين اليومي ليصبح علي فترتين عقب نهاية شهر رمضان المعظم، وسيقوم الجهاز الفني لفريق الزمالك بارسال البرنامج التدريبي الجديد للاعبين عبر الواتساب وسيتابع الجهاز المعاون تنفيذه عقب نهاية عيد الفطر المبارك.

من ناحية أخرى تقدم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد فريقه السابق سموحة بسبب 400 ألف جنيه باقى مستحقاته المالية لدى الفريق السكندرى فى الموسم الماضى.