شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يحذر لاعبي طلائع الجيش من الاكثار من تناول "كحك العيد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لاعبيه من خطورة الاكثار من تناول الكعك والبسكويت فى عيد الفطر المبارك خوفاً من زيادة اوزانهم بصورة هائلة ، وقرر عبد الحميد بسيونى منح لاعبيه راحة من التدريبات "الاون لاين" لمدة أسبوع بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك ، حيث خاض اللاعبين مرانهم الاخير أمس الاربعاء فى تمام الخامسة عصراً عبر الفيديو كونفراس فى العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا ، على أن يستأنف الفريق تدريباته الاربعاء المقبل ، ويناقش عبد الحميد بسيونى مع معاونيه خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدوري تحسباً لإعلان اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة قرار عودة المسابقة فى أى توقيت ، ويتشاور بسيونى مع أفراد الجهاز المعاون حول تدرج خطة الاستعداد للعودة للتدريبات وموعد اقامة المباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لعودة النشاط بعد فترة توقف طويلة خوفاً من تفشى فيروس كورونا .

من ناحية أخرى ، أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن ناديه ينتظر تصورا عادلا لاستئناف بطولة الدورى بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وأضاف بسيونى، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، "لابد من تكافؤ الفرص وتوافر العدالة فى الأسابيع المتبقية من بطولة الدورى، فى حال إقرار عودة النشاط الكروى، وبخلاف ذلك سيكون ظلما كبيرا لبعض الأندية ".

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وتابع المدير الفنى لطلائع الجيش، "واجهت أسوان والجونة على ملاعبهم بالدور الأول لماذا أخسر ميزة مواجهتهم فى الدور الثانى على ملعبى، بما يضمن خروجى بنتيجة إيجايبة على أقصى تقدير، إذن ينبغى عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين كل الأندية".

وفى وقت سابق، أكد عبد الحميد بسيونى أن ناديه سيؤيد القرار الذى سوف تتخذه الدولة فى حسم مصير بطولة الدورى هذا الموسم، سواء بعودتها أو إعلان إلغائها، لأن الأهم هو صالح المصريين، وقال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "مصر تواجه عدوا مجهولا اسمه كورونا، منعرفش جه إمتى وهيخرج إزاى وهياخد معاه مين، وعشان كده كلنا فى مركب واحد ضد هذا العدو".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "سواء أقرت الدولة عودة الدورى سنوافق على الفور سواء حدث هذا بعد سنتين وليس شهور، لو مصر آمنة هنلعب تانى يوم أو حتى نكمل بعد سنين مفيش مشكلة سواء فى الفائز باللقب أو حتى فى الهابطين للقسم الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى قال بنفسه صحة المواطن المصرى هى أهم حاجة".

وتابع عبد الحميد بسيونى "حال إقرار الدولة لإلغاء البطولة هذا الموسم لن نعترض، الكرة المصرية ألغت الدورى حزناً على 74 من مشجعى الأهلى فى أحداث بورسعيد ولو كررت الموقف هذه المرة لن نعترض وسنؤيد القرار حزناً على ضحايا كورونا.