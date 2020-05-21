فيروس كورونا بعبع الرياضيين.. توقف النشاط وإصابات وحالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فيروس كورونا بعبع الرياضيين، فلم يتوقف فقط عند حد إيقاف النشاط الرياضى لتتجمد الحياة تماما بلا تدريبات أو مباريات، لكنه داهم عددا من الرياضيين على صعيد كرة القدم وألعاب مختلفة، ويرصد الخليج 365 أبرز حالات كورونا فى الرياضة المصرية بالتقرير التالى :مدرب حراس المرمى بنادى بدر
تسبب فيروس كورونا فى وفاة محمد عبده غنيم عبده 51 سنة مدرب حراس مرمى بدر من مدينة ايتاي البارود وتم تحويله للحجر الصحى بمنطقة الأبعادية بدمنهور يوم 9 مايو الجارى بعد إصابته بفيروس كورونا ولخطورة حالته الصحية لإصابته بأمراض في القلب ، توفى يوم 11 من الشهر نفسه.
مدرب منطقة الفيوم للملاكمة
كما تعرض محمد معوض مدرب منطقة الفيوم للملاكمة للإصابة بفيروس كورونا المستجد و الذى يتواجد حاليا فى العزل الصحى من أجل السيطرة على الحالة وفقا للإجراءات الإحترازية بإبتعاده عن المنزل لعدم نقل الفيروس إلى باقى أفراد العائلة ، حيث أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على الإطمئنان بصفة يومية على مدرب الملاكمة والتواصل معه هاتفيا للوقوف بجانبه فى مثل هذا الظرف الصعب .
فيما أعلن علاء عبده، المدير الفنى لفريق وادى دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، والذى يتراح عمره ما بين الـ 35 و37 عامًا، إصابته بفيرس كورونا المستجد، داعيًا الله عز وجل بأن يتم شفاؤه.
وكتب مدرب الفريق الدجلاوى عبر صفحته على فيس بوك، وقال: "الحمد لله فى السراء والضراء، تمت اصابتى بفيرس كورونا، اسألكم الدعاء، واللي زعلان منى فى حاجة ياريت يسامحنى، الحمد لله".
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