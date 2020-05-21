شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا بعبع الرياضيين.. توقف النشاط وإصابات وحالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فيروس كورونا بعبع الرياضيين، فلم يتوقف فقط عند حد إيقاف النشاط الرياضى لتتجمد الحياة تماما بلا تدريبات أو مباريات، لكنه داهم عددا من الرياضيين على صعيد كرة القدم وألعاب مختلفة، ويرصد الخليج 365 أبرز حالات كورونا فى الرياضة المصرية بالتقرير التالى :

تسبب فيروس كورونا فى وفاة محمد عبده غنيم عبده 51 سنة مدرب حراس مرمى بدر من مدينة ايتاي البارود وتم تحويله للحجر الصحى بمنطقة الأبعادية بدمنهور يوم 9 مايو الجارى بعد إصابته بفيروس كورونا ولخطورة حالته الصحية لإصابته بأمراض في القلب ، توفى يوم 11 من الشهر نفسه.

كما تعرض محمد معوض مدرب منطقة الفيوم للملاكمة للإصابة بفيروس كورونا المستجد و الذى يتواجد حاليا فى العزل الصحى من أجل السيطرة على الحالة وفقا للإجراءات الإحترازية بإبتعاده عن المنزل لعدم نقل الفيروس إلى باقى أفراد العائلة ، حيث أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على الإطمئنان بصفة يومية على مدرب الملاكمة والتواصل معه هاتفيا للوقوف بجانبه فى مثل هذا الظرف الصعب .

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فيما أعلن علاء عبده، المدير الفنى لفريق وادى دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، والذى يتراح عمره ما بين الـ 35 و37 عامًا، إصابته بفيرس كورونا المستجد، داعيًا الله عز وجل بأن يتم شفاؤه.