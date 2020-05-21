شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف وصلاح الدين يدخلان قائمة المرشحين لخلافة عبد الحفيظ بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الثنائي محمد يوسف ووليد صلاح الدين قائمة المرشحين لتولي منصب مدير الكرة في الأهلي، بجانب الثنائي خالد بيبو وعماد متعب خلفاً لسيد عبد الحفيظ بداية من الموسم المقبل، بعد استقرار الإدارة الحمراء على الإطاحة بمدير الكرة الحالي، بعد سلسلة الأزمات التي دخل فيها مع عدد من نجوم الفريق، بالإضافة لأزمة تواجده في برنامج رامز مجنون رسمي دون الحصول على أذن مسبق، وسادت حالة من الاستياء بين مسئولي الأهلي بعد ظهور سيد عبد الحفيظ في حلقة برنامج رامز مجنون رسمي بعد تعرضه للعديد من الإهانات التي لا تليق بمنصب مدير الكرة بالأهلي والذي شغله في السابق العديد من رموز النادي منهم المايسترو صالح سليم وطارق سليم وثابت البطل وغيرهم.

وطلب سيد عبد الحفيظ عدم إذاعة الحلقة، ولكنه لم يرد المبلغ الذى حصل عليه نظير تصوير حلقته فى برنامج رامز مجنون رسمي ليتم اذاعتها في النهاية أمس الثلاثاء ، والتى شهدت ردود أفعال واسعة لكون عبد الحفيظ هو أول مدير كرة فى تاريخ القلعة الحمراء يُقدم على تصوير مثل هذه النوعية من البرامج

وحصل سيد عبد الحفيظ على 30 ألف دولار، ما يعادل 500 ألف جنيه مصرى نظير تسجيل حلقته مع رامز جلال فى الإمارات، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادى خاصة وأنه يمثل منصب رفيع فى النادى الأهلى في الوقت الذي ترفض إدارة الأهلى ترفض بأى شكل من الأشكال أى نوع من الإساءة لها أو لأى مسئول داخل النادى.

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