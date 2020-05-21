شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف يتلقى رغبة من المقاولون باستمراره فى ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك المعار إلى المقاولون العرب، عن تلقيه تأكيدات من جهاز ذئاب الجبل حول وجود رغبة فى استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث ستنتهى إعارته إلى ذئاب الجبل بنهاية الموسم الحالى وتلقى تأكيدات بأن جهاز فريقه الحالى يرغب فى استمراره ضمن صفوف الفريق حيث سيحسم موقفه مع إدارة الزمالك خلال الفترة القادمة نظرا لامتداد عقده مع قلعة ميت عقبة، وتوجد صعوبة بشأن عودته إلى النادى الأبيض فى ظل ازدحام قائمة الأجانب بالفريق حيث سيتجه الزمالك إلى تسويقه حال الاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض حول تلك المسألة.

ويسابق مسئولو الزمالك الزمن لحسم مصير الثلاثي الأجنبي في الفريق والمعارين هذا الموسم وهم النيجيري معروف يوسف والمغربي حميد أحداد والايفواري رزاق سيسيه، وذلك قبل صدور قرار من اتحاد الكرة رسميا بتقليص عدد الأجانب ويسعي مسئولو الزمالك لتسويق الثلاثي حال عدم رغبة كارتيرون فى عودتهم ويرفض مسئولو الزمالك في الوقت الحالي الحديث عن مصير أي لاعب سواء بالبقاء او السماح له بالاحتراف لحين وصول عروضا رسمية.

وحددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يأتى على رأسها موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مع توفير بديل مناسبًا للاعب المقرر موافقة على رحيله أما بالنسبة للشروط المالية فستقوم إدارة الكرة بالنادى بإجراء حساب مالى لما تحملته خزينة النادى فى استقدام اللاعب قبل الموافقة على رحيله وتحديد هامش ربح للأبيض يفوق تلك القيمة المالية وبذلك تحدد القيمة التسويقية التى يجب تحقيقها للموافقة على رحيله، وتأتى تلك الاشتراطات من جانب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء للحفاظ على حقوق النادى فى مختلف اللاعبين لوضع تلك الاشتراطات أمامهم قبل استقدام أى لاعب لعرض لتسويقه خلال الفترة المقبلة، لذا قامت إدارة الكرة بالنادى الأبيض بوضع هذه الاشتراطات أمام أى لاعب قبل بداية الميركاتو الصيفى المُقبل.

وأوضحت إدارة الكرة بنادى الزمالك، إنه حتى اللحظة الجارية لم يصل عرضًا رسميًا لأى لاعب بالفريق، وإن كل ما يدور مجرد أحاديث شفوية لوسطاء، لذا يسعى مسئولى الأبيض للتركيز خلال الفترة المقبلة، على التحديات التى تنتظر الفريق فى حال استئناف النشاط الرياضى المتوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى.