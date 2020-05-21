شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور لـON SPORT: الأهواء تتحكم فى اختيارات اللجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، أن اختيارات المسئولين داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم تأتى عبر الأهواء وليس على أسس علمية وعملية، وأعضاء مجلس الجبلاية لا يستطيعون إدارة منظومى التحكيم وأنهم يسعون لفرض سيطرتهم وسطوتهم على المنظومة وأن سمير عثمان تعرض لظلم كبير خلال تواجده فى لجنة الحكام.

وأوضح جمال الغندور خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب أون تايم ، أنه ضد قرار إجراء انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم لمدة لمدة سنة واحدة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار جمال الغندور إلى أن إصلاح منظومة التحكيم يحتاج الى 3 أو 4 سنوات و تحت قيادته يحتاج سنتين فقط و أنه يوجد 3 طلبات أساسية وهم عدم التدخل فى مهام العمل و عدم الاستعانة بالحكام الاجانب و استقرار ميزانية الحكام .

وتراجعت اللجنة الخماسية عن فكرة تعيين رئيس جديد للجنة الحكام خلفا لجمال الغندور في حالة عودة الدوري ، واستقرت اللجنة علي أن يكمل الثنائي عزب حجاج ووجيه أحمد المكلفين بإدارة اللجنة المهمة حتي نهاية الموسم في حالة استئناف الدوري ، خاصة أنه كان هناك اكثر من اقتراح لمنصب رئيس لجنة الحكام في الفترة الاخيرة سواء بتعيين رئيس من خارج منظومة التحكيم او باختيار رئيس بالانتخاب لكن اتحاد الكرة اغلق هذا الملف وأكد استمرار عزب حجاج ووجيه احمد في ادارة اللجنة حال استئناف الدوري .