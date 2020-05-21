شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: بعد ما مشونى من الزمالك سألت نفسى أنا ليه مروحتش الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو العلا لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، أن سبب حالة التخبط التى سيطرت على الزمالك فى بداية الألفية الثالثة هو مجلس الإدارة الذى كان يتولى خلال فترة ما بين 2003 و 2005 ، لأنهم تعمدوا التضحية بالنجوم الكبار لإرضاء الجماهير، موضحا أن التضحية بحازم إمام أكبر دليل على ذلك.

وأضاف أبو العلا فى تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامى إبراهيم فايق: "بعد ما مسئولين الزمالك مشوني من النادي سألت نفسي انا مروحتش الأهلي لية"، كما أكد أبو العلا، إن علاقته كانت مميزة بالجماهير البيضاء في وقت تحقيق البطولات، وعندما غاب الفريق عن البطولات كانت تهاجمه الجماهير حتى وقت إحراز الأهداف قائلا: "قلة من الجماهير كانت تهاجمني بشكل مستمر ومتعمد، وكنت أعرف أنهم يفعلون ذلك بتعليمات بعض الأشخاص".

وقال أبو العلا أن الوضع بالنسبة للدوري المصري هذا الموسم ضبابي، لكن وفق المتعارف عليه ووفق المنطق يجب الغاء المسابقة بدون تحديد بطل أو هابطين"، مضيفا أن الإصابات المتكررة والغريبة أثرت على مسيرته في كرة القدم، موضحا أن غرور أوتوفيستر كان السبب في هزيمة الزمالك بسداسية أمام الأهلي موسم 2002، معتبرا هذه المباراة أكبر صدماته في ملاعب كرة القدم.

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وكشف أبو العلا عن خلافه مع عبد الواحد السيد على شارة قيادة الزمالك، موضحا أنها كانت حق من حقوقه لأنه لعب للفريق الأول قبل عبد الواحد بينما تم تصعيده قبل مني.

وأكد أبو العلا أن حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي عرض عليه الانضمام للقلعة الحمراء موسم 2003، موضحا أن حازم إمام أول من أبلغه بعدم الرغبة في وجوده بفرمان من المدير الفني دا كاستال.

وشدد نجم الزمالك السابق أن حسن شحاته ظلمه بعدم استدعائه للمنتخب الوطني، موضحا أن المعلم عاقبه على تصريح صحفي عبر من خلاله على حزنه لعدم الانضمام للفراعنة.