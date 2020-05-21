الامارات | العثور على جثة مصارع أميركي في عرض البحر.. "ضحى بنفسه لإنقاذ ابنه"

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مصارع أميركي في عرض البحر.. "ضحى بنفسه لإنقاذ ابنه" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن العثور على جثة المصارع السابق في "WWE" شاد غاسبارد بعد ثلاثة أيام من البحث عنه في مياه البحر.

وكان غاسبارد (39 عاما) يسبح الأحد الماضي مع ابنه (10 سنوات) قرب شاطئ فينيسيا بولاية ​كاليفورنيا​ الأمريكية قبل أن تبدأ التيارات البحرية بسحبهما.

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وقالت الشبكة اليوم الخميس: "غاسبارد طلب من رجال الإنقاذ أن ينقذوا ابنه أولا، قبل أن تلطمه موجة قوية ويختفي عن أعينهم. فيما تم انقاذ نجله".

يذكر أن غاسبارد اعتزل المصارعة الاستعراضية للمحترفين، واتجه إلى التمثيل حيث شارك في العديد من الأفلام.

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