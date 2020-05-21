- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مصارع أميركي في عرض البحر.. "ضحى بنفسه لإنقاذ ابنه" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن العثور على جثة المصارع السابق في "WWE" شاد غاسبارد بعد ثلاثة أيام من البحث عنه في مياه البحر.
وكان غاسبارد (39 عاما) يسبح الأحد الماضي مع ابنه (10 سنوات) قرب شاطئ فينيسيا بولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أن تبدأ التيارات البحرية بسحبهما.
وقالت الشبكة اليوم الخميس: "غاسبارد طلب من رجال الإنقاذ أن ينقذوا ابنه أولا، قبل أن تلطمه موجة قوية ويختفي عن أعينهم. فيما تم انقاذ نجله".
يذكر أن غاسبارد اعتزل المصارعة الاستعراضية للمحترفين، واتجه إلى التمثيل حيث شارك في العديد من الأفلام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | العثور على جثة مصارع أميركي في عرض البحر.. "ضحى بنفسه لإنقاذ ابنه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.