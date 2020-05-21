شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا وميتشو يهنئان الأهلي بذكرى التتويج بلقب «نادي القرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدرب الزمالك الأسبق، البرتغالي نيلو فينجادا، إن فوز الأهلي بلقب نادي القرن دليل على عظمة الكرة المصرية.

وأضاف المدرب الذي قاد الزمالك موسم 2003 -2004، في فيديو عرضته قناة الأهلي: «أصدقائي في مصر، قبل 20 سنة توج الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي، وبكل تأكيد كانت لحظة عظيمة».

وتابع: «في هذا التوقيت وكشخص متهتم بكرة القدم وخصوصا في مصر بلدي الثاني، أعتقد أن الجماهير المصرية يجب أن تفخر بهذا الأمر، لأنه يدل على عظمة الكرة المصرية، بوجود فريق عظيم وكذك منتخب وطني قوي».

كما عرضت قناة الأهلي أيضا تصريحات للمدرب الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للزمالك، قال فيها: «أصدقائي المحترمين في كل مكان، أود أن أستغل هذه الفرصة لتهنئة النادي الأهلي المصري بمرور 20 عامًا على اختياره نادي القرن الأفريقي، مبروك لكل الجماهير والفريق والإدارة، وأتمنى لكم التوفيق.. حظ سعيد».