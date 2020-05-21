شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا: هزيمة الـ6/1 أمام الأهلي أكبر صدماتي الكروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن الإصابات المتكررة والغريبة أثرت على مسيرته في كرة القدم، موضحا أن غرور أوتوفيستر كان السبب في هزيمة الزمالك بسداسية أمام الأهلي موسم 2002، معتبرا هذه المباراة أكبر صدماته في ملاعب كرة القدم.

واضاف أبو العلا، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه غير نادم على الترشح لانتخابات الزمالك، موضحا أنه يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وكشف أبو العلا عن خلافه مع عبد الواحد السيد على شارة قيادة الزمالك، موضحا أنها كانت حق من حقوقه لأنه لعب للفريق الأول قبل عبد الواحد بينما تم تصعيده قبل مني.

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وأكد أبو العلا أن حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي عرض عليه الانضمام للقلعة الحمراء موسم 2003، موضحا أن حازم إمام أول من أبلغه بعدم الرغبة في وجوده بفرمان من المدير الفني دا كاستال.

وشدد نجم الزمالك السابق أن حسن شحاته ظلمه بعدم استدعائه للمنتخب الوطني، موضحا أن المعلم عاقبه على تصريح صحفي عبر من خلاله على حزنه لعدم الانضمام للفراعنة.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.