شكرا لقرائتكم باولن فوافي: عبد الله السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف باولن فوافي لاعب منتخب مدغشقر ومصر المقاصة عن اللاعب الأفضل في الدوري المصري بالنسبة له قائلا: "هناك لاعبون جيدون لكني أخص بالذكر عبد الله السعيد، الذي اعتبره أفضل لاعب في الدوري، فهو لاعب ذو قدرات عالية".
وثمن فوافي في تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، إنجاز وصول منتخب مدغشقر لربع نهائي أمم أفريقيا العام الماضي بمصر في أول مشاركة للفريق بالبطولة، موضحا أنه انجاز كان خارج جميع التوقعات
وأرجع فوافي هذا الانجاز للإرادة قائلا:" كان لدينا رغبة وإرادة إلى أن نصل لمكانة بعيدة، وكنا متحدون ولدينا روح من أجل أن نفعل شيئا، وهو ما حققناه".
وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.
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