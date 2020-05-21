شكرا لقرائتكم جمال الغندور : ضدد إجراء الانتخابات لمدة سنة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أن أختيارات المسئولين داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم تاتى عبر الاهواء و ليس على أسس علميه وعملية و أعضاء مجلس الجبلاية لا يستطيعون إدارة منظومه التحكيم و أنهم يسعون لفرض سيطرتهم و سطوتهم على المنظومه وأن سمير عثمان تعرض لظلم كبير خلال تواجدة ف لجنة الحكام

وأوضح جمال الغندور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب أون تايم أنه ضد قرار إجراء انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم لمدة لمدة سنة واحدة .

وأشار جمال الغندور أن إصلاح منظومة التحكيم يحتاج الى 3 أو 4 سنوات و تحت قيادته يحتاج سنتين فقط و أنه يوجد 3 طلبات أساسية وهم

عدم التدخل فى مهام العمل و عدم الاستعانة بالحكام الاجانب و أستقرار ميزانيه الحكام .