شكرا لقرائتكم وائل جمعة: لولا الأهلي مكنتش حققت كل هذه البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وائل جمعة مدافع وقائد الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن لولا تواجده في النادي الأهلي لما حقق تلك البطولات.

أضاف وائل جمعة في تصريحات لقناة الأهلي "ذكرى تحقيق لقب نادي القرن الأفريقي دائما تكون سعيدة، جائزة تشرف أي شخص ارتبط اسمه بالنادي الأهلي".

وتحتفل قناة النادي الأهلي بالذكرى العشرين لتتويج الفارس الأحمر بلقب نادي القرن الأفريقي، من خلال سهرة خاصة، وتقدم قناة الأهلي في سهرة الليلة، العديد من المفاجآت حيث يطل الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي على مشاهدي القناة لأول مرة، من خلال تقارير خاصة بصوته الملقب بصوت العرب.

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وتحتوي السهرة على عدة لقاءات من كل أنحاء العالم مع نجوم ومدربين، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى بالصوت والصورة في احتفالية القرن التي يشارك فيها عدد من نجوم الفريق الحاليين ونجوم الفن والمجتمع، وستشهد السهرة وجود العديد من الضيوف المميزين ومن أبرزهم هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ومحمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي.

ويتخلل السهرة مفاجآت أخرى بطابع فني، حيث تفاجيء قناة الأهلي جماهيرها بحضور فني مميز للنجم إيهاب توفيق الذي سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه بل وسيقوم بتقديم أغنية جديدة للنادي الأهلي تُذاع لأول مرة وحصريا في سهرة الليلة.