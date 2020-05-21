شكرا لقرائتكم "ميتشو" مدرب الزمالك السابق يهنئ الأهلى في ذكرى لقب نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك، الأهلى بمناسبة مرور 20 عامًا، على حصد لقب نادي القرن في قارة أفريقيا.

وقال ميتشو في كلمته "أصدقائي المحترمين في كل مكان، أود تهنئة الأهلي المصري بلقب نادي القرن، مبروك لكل الجماهير والإدارة والفريق، أتمنى لكم كل التوفيق.. حظ سعيد".

وأذاعت قناة الأهلي، عدة رسائل مسجلة من مدربين سابقين للشياطين الحمر، بجانب ميتشو ونيلو فينجادا مدربي الزمالك السابقين.

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وقال فينجادا في كلمته، إن حصول الأهلي قبل 20 عامًا على لقب نادي القرن، لحظة تاريخية، مطالبًا الجماهير المصرية بالفخر بهذا الإنجاز.

وأوضح الهولندي مارتن يول مدرب الأهلي السابق، إنه كان يتمنى حضور هذه الاحتفالية في مقر النادي، لكن الأمر مستحيل في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقدم راينر تسوبيل مدرب الأهلي السابق، التهنئة لجماهير القلعة الحمراء بهذه المناسبة، كما أشاد جوزيه بيسيرو المدرب السابق للفريق، بتلاحم أجيال القلعة الحمراء للوصول لهذه الزعامة.