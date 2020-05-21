زاهى حواس: الفراعنة كانوا أهلاوية

جدة - عمرو شويل قال زاهى حواس وزير الآثار الأسبق إنه أبلغ حسن حمدى ئيس النادى الأهلى الأسبق بفك بردية مدون عليها أن الفراعنة أهلاوية.

أضاف حواس في رسالة مسجلة أذاعتها قناة الأهلى :"فخور إنى أهلاوى لأن الأهلى نادى العظمة والمبادئ والكورة وكل اللى فيه أعضاء وجمهور وإدارة يتبعوا الأصول".

تابع وزير الآثار الأسبق:" أنا بعشق الأهلي وساعة ماتش الأهلي أسيب الدنيا كلها علشان أشوفه فمبروك للنادي الأهلي نادي القرن".

ووواصل:" قلت لحسن حمدي أن في بردية فكينها وكان فيها أن الفراعنة أهلاوية

وتحتفل قناة النادي الأهلي بالذكرى العشرين لتتويج الفارس الأحمر بلقب نادي القرن الأفريقي، من خلال سهرة خاصة، وتقدم قناة الأهلي في سهرة الليلة، العديد من المفاجآت حيث يطل الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي على مشاهدي القناة لأول مرة، من خلال تقارير خاصة بصوته الملقب بصوت العرب.

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وتحتوي السهرة على عدة لقاءات من كل أنحاء العالم مع نجوم ومدربين، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى بالصوت والصورة في احتفالية القرن التي يشارك فيها عدد من نجوم الفريق الحاليين ونجوم الفن والمجتمع، وستشهد السهرة وجود العديد من الضيوف المميزين ومن أبرزهم هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ومحمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي.

ويتخلل السهرة مفاجآت أخرى بطابع فني، حيث تفاجيء قناة الأهلي جماهيرها بحضور فني مميز للنجم إيهاب توفيق الذي سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه بل وسيقوم بتقديم أغنية جديدة للنادي الأهلي تُذاع لأول مرة وحصريا في سهرة الليلة.