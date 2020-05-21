شكرا لقرائتكم اختيار محمود الخطيب ضمن قائمة أعضاء اللجنة المنظمة لمسابقات الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اختار رئيس النادي الأهلى وأسطورته السابق، محمود الخطيب، ضمن قائمة أعضاء اللجنة المنظمة لمسابقات الكاف بصفته رئيسا للنادي، حيث تتولى هذه اللجنة مهمة تنظيم المسابقات الداخلية للكاف مثل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بجانب إدارة الأنظمة ومنح تراخيص الأندية.
وأشار موقع "360 سبورت" المغربي أن لجنة المسابقات تضم الكونغولي كونستانت أوماري كرئيس ونائبه فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وأحد نواب رئيس الاتحاد الإفريقي، بجانب 17 عضوًا.
وأوضح أن لجان الكاف شهدت حضورا مغربيا قويا بوجود فوزي لقجع نائب رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس لجنة الأندية وتدبير منظومة منح الرخص، وحمزة الحجوي عضو لجنة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، ومصطفى حجي عضو لجنة تنظيم كؤوس افريقيا للأمم (أقل من 17 سنة و أقل من 20 سنة وأقل من 23 سنة ) وطارق السجلماسي رئيس لجنة المراقبة والتدبير والمطابقة، ومحمد المختاري عضو لجنة المالية وعبد الرزاق هيفتي عضو اللجنة الطبية.
من ناحية أخرى، أكد المغربى عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، على أن بطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون 2021، سوف تقام فى موعدها خلال شهرى يناير وفبراير، من العام المقبل، حتى الأن، وأن السبب الوحيد الذى قد يدفعنا إلى تأجيل البطولة، هو استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، طوال العام الحالى.
وكان الاتحاد الإفريقى، قد قرر فى وقت سابق، تأجيل جميع منافسات الأندية دورى أبطال أفريقيا، والكونفدرالية، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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