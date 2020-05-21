شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا: مجلس الزمالك ضحى بالنجوم ارضاء للجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف قال محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن مجلس ادارة النادي في العقد ألأول من القرن الحالي تعمد التضحية بنجوم الفريق الأبيض لارضاء الجماهير، موضحا أن التضحية بحازم إمام أكبر دليل على ذلك.

واضاف أبو العلا في تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "بعد ما مسئولين الزمالك مشوني من النادي سألت نفسي انا مروحتش الأهلي لية".

وأكد أبو العلا، إن علاقته كانت مميزة بالجماهير البيضاء في وقت تحقيق البطولات، وعندما غاب الفريق عن البطولات كانت تهاجمه الجماهير حتى وقت إحراز الأهداف قائلا: "قلة من الجماهير كانت تهاجمني بشكل مستمر ومتعمد، وكنت أعرف أنهم يفعلون ذلك بتعليمات بعض الأشخاص".

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وقال أبو العلا أن الوضع بالنسبة للدوري المصري هذا الموسم ضبابي، لكن وفق المتعارف عليه ووفق المنطق يجب الغاء المسابقة بدون تحديد بطل أو هابطين".

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.