شكرا لقرائتكم جمال الغندور: لا مانع من العودة الى منصبي مرة أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أنه لا يوجد مانع فى العودة الى منصبة مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة و أن قرار الرحيل جاء منه بسبب رفع الحرج عن المسئولين و أن تحليلة فى أحد القنوات ليس سبب فى رحيلة عن لجنة الحكام .
وأوضح جمال الغندور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب أون تايم أن الحكام جزء أساسى فى كرة القدم و أن الحصول على مستحقاتهم ليس أنجاز ورفض الحديث عن خلافات فى اتحاد الكرة بينه وبين أشخاص .
وأشار جمال الغندور عن بعض الانجازات التى تمكن من عملها خلال تواجدة فى لجنة الحكام وهى الحصول على رخصت الـ" VAR " خلال 38 يوم وأنه عمل لمدة 7 شهور قام باسناد 7 أو 8 مباريات فى الدورى المصرى لحكام صغار السن أعمارهم بين 25 او 26 سنة و لم يحكم صافرة أجنبيه خلال تواجده .
تراجعت اللجنة الخماسية عن فكرة تعيين رئيس جديد للجنة الحكام خلفا لجمال الغندور في حالة عودة الدوري ، واستقرت اللجنة علي أن يكمل الثنائي عزب حجاج ووجيه أحمد المكلفين بإدارة اللجنة المهمة حتي نهاية الموسم في حالة استئناف الدوري ، خاصة أنه كان هناك اكثر من اقتراح لمنصب رئيس لجنة الحكام في الفترة الاخيرة سواء بتعيين رئيس من خارج منظومة التحكيم او باختيار رئيس بالانتخاب لكن اتحاد الكرة اغلق هذا الملف وأكد استمرار عزب حجاج ووجيه احمد في ادارة اللجنة حال استئناف الدوري .
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