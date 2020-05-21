شكرا لقرائتكم الغندور: أمير مرتضى رفض المشاركة في برنامج مقالب شهير مقابل نصف مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" تلقى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عرضاً قوياً للمشاركة ببرنامج مقالب شهير يذاع عبر أحد القنوات الفضائية العربية.

أضاف بندق الكرة المصرية في تصريحات بمقدمة حلقة اليوم الأربعاء أن أمير مرتضى منصور تلقى مكالمة هاتفية من الإعلامي مهيب عبد الهادى للمشاركة بالبرنامج مقابل نصف مليون جنيه مصري الا انه رفض.

تابع خالد الغندور خلال تصريحاته أن مرتضى منصور رئيس النادي كان في الوقت نفسه بجوار ابنه أمير وأرسل رسالة الى مهيب عبد الهادي شديدة اللهجة مستنكراً مجرد التفكير في ظهور المشرف العام على الزمالك في البرنامج، وأن أمير مرتضى منصور كان موقفه واضحاً بعدم المشاركة بالبرنامج.

وأعلن في وقت سابق أمير مرتضى منصور تلقيه عرضاً للماركة في البرنامج خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2 الشهيرة