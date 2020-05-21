شكرا لقرائتكم باولن فوافي: كنت قريبا من الأهلي والزمالك قبل انضمامي للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال باولن فوافي، لاعب منتخب مدغشقر ونادي مصر المقاصة، أن قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي كانا يريدان الحصول على خدماته في الفترة الماضية.
واضاف في تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "قبل انضمامي لمصر المقاصة قادما من شباب قسنطينة في 2016، حدثت اتصالات معي من الزمالك، لكني وافقت على الانضمام للمقاصة".
وتابع لاعب الفريق الفيومي:" الموسم الأول لي مع المقاصة كان الأفضل في مسيرتي بمصر بسبب تواجد إيهاب جلال مدربا للفريق، لكن بعد رحيله، تولى مدربون جيدون، لكني كنت سعيدا مع جلال أنا وجميع اللاعبون، فكان سببا في ارتفاع مستوى الفريق، ووصل النادي لوصافة الدوري لأول مرة ".
وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.
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