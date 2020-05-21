شكرا لقرائتكم حسام عاشور فى ذكرى اللتويج بلقب نادى القرن: الأهلى هدفه المركز الأول دائما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حسام عاشور قائد النادي الأهلي التهنئة لجماهير الفريق الأحمر في ذكرى الحصول على لقب نادي القرن، كاشفاً أنه حصل مع الأهلي على 36 بطولة خلال مسيرته الطويلة مع الفريق الأحمر، وقال حسام عاشور في تصريحات لقناة ناديه :"سعيد بالمشاركة في احتفالية نادي القرن ..جماهير الأهلي هم العامل الأساسي في التتويج بالبطولات وهو الأمر الذي نغرسه في الأجيال القادمة"، وتابع عاشور :"الأهلي هدفه دائماً المركز الأول ولا ينظر للمركز الثاني في أي بطولة متمنياً التتويج ببطولة افريقيا في هذه النسخة"

وتحتفل قناة النادي الأهلي بالذكرى العشرين لتتويج الفارس الأحمر بلقب نادي القرن الأفريقي، من خلال سهرة خاصة، وتقدم قناة الأهلي في سهرة الليلة، العديد من المفاجآت حيث يطل الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي على مشاهدي القناة لأول مرة، من خلال تقارير خاصة بصوته الملقب بصوت العرب.

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وتحتوي السهرة على عدة لقاءات من كل أنحاء العالم مع نجوم ومدربين، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى بالصوت والصورة في احتفالية القرن التي يشارك فيها عدد من نجوم الفريق الحاليين ونجوم الفن والمجتمع، وستشهد السهرة وجود العديد من الضيوف المميزين ومن أبرزهم هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ومحمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي.

ويتخلل السهرة مفاجآت أخرى بطابع فني، حيث تفاجيء قناة الأهلي جماهيرها بحضور فني مميز للنجم إيهاب توفيق الذي سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه بل وسيقوم بتقديم أغنية جديدة للنادي الأهلي تُذاع لأول مرة وحصريا في سهرة الليلة.