أحمد العطار : خالد مرتجي ساهم في احترافي بالبرتغال.. واشترط عدم اللعب مع إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد العطار نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد سابقاً ، أن خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي الحالي، كان مدير اداري لمنتخب اليد وساعده في رحلة احترافه في أحد الأندية البرتغالية بسبب إجادته للغة الإنجليزية.
وقال العطار في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ، أن مرتجي جلس مسئولي النادي البرتغالي خلال توقيعه للعقد ، موضحاً أنه اشترط عدم المشاركة أمام الفرق الاسرائيلية في إسرائيل في بطولة اوروبا ، وصدفت القرعة وقوع الفريق أمام احد الفرق الاسرائيلية وشاركت في مباراة الذهاب بالبرتغال وأحرزت 14 هدف وتعمدت استفزازهم.
وأوضح العطار ، أن جيله كان يتملك أحد أقوي لاعبي كرة اليد علي مستوي العالم حيث دخل العديد من اللاعبين لمنتخب العالم لكرة اليد، مؤكداً أن هذا الجيل تعرض لظلم واضح أمام فرنسا في مباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم بفرنسا عام 2001 ، مشيراً إلي أن المنتخب كان يستحق الفوز والتأهل للمباراة النهائية .
ويعتبر أحمد العطار ، صاحب اليد الذهبية كما كان يلقبه خبراء اللعبة وقتها ، لعب فى نادى الزمالك ، وطلبه برشلونه الأسبانى للإحتراف أربع مرات إلا أن حسن مصطفى رئيس اتحاد كرة اليد ىنذاك كان يوصى برفضها خوفا من غرور بعض اللاعبين على زملائهم مما حرم جيل كامل من الإحتراف بأكبر الأندية الأوروبية.
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