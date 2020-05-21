شكرا لقرائتكم خبر عن فوافي: عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر والأهلى والزمالك فاوضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باولن فوافي لاعب منتخب مدغشقر والمحترف في صفوف المقاصة أن الزمالك دخل في مفاوضات مباشرة معه قبل انضمامه للمقاصة وكان قريبا من الانضمام لصفوفه، الا أن الخلاف علي بعض الأمور المالية حال دون ارتدائه الفانلة البيضاء، كما قال فوافي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ان الأهلي فاوضه عقب اول موسم له مع المقاصة بعدما تألق وقاد الفريق الفيومي الي المركز الثاني في الدوري، ولكنه كان يرتبط بعقد مع الفريق الفيومي وفشل الأهلي في التعاقد معه ، مؤكدا ان اصعب مباريات له مع المقاصة التي يواجه فيها الأهلي او الزمالك قائلا : انها مباريات صعبة ولكنها ممتعة.

فيما أكد باولن فوافي أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هو أفضل لاعب في مصر في المواسم الأخيرة ، مشددا علي ان مواطنه احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي كان فورا بما قدمه مع منتخب بلاده في أمم افريقيا مؤكدا انه باعتباره احد كابتن المنتخب تلقي اشادة من احمد احمد علي ما قدموه خلال بطولة أمم افريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

Advertisements

من ناحية اخري، خاض أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالي، وصلة تدريبية فى صالة الجيم، استعداداً لاستئناف الدورى العام، والذى توقف منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء فى منازلهم، ونشر عادل عبد المنعم صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، خلال خوضه للتدريبات مرتدياً الجوانتي، كإجراء وقائى فى التعامل مع الفيروس، ويحرص أحمد عادل على التدريب بشكل يومى وفقاً للخطة التى وضعها الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة إيهاب جلال للحفاظ على لياقة اللاعبين فى فترة التوقف ليكونوا جاهزين لاستئناف الدورى فى أى وقت.