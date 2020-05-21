شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: لا أمانع العودة لرئاسة لجنة الحكام و رخصة VAR أهم إنجازتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، أنه لا يوجد مانع فى العودة الى منصبه مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة و أن قرار الرحيل جاء منه لرفع الحرج عن المسئولين و أن تحليله فى أحد القنوات ليس سبب فى رحيله عن لجنة الحكام ، وأوضح جمال الغندور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب أون تايم أن الحكام جزء أساسى فى كرة القدم و أن الحصول على مستحقاتهم ليس إنجاز ورفض الحديث عن خلافات فى اتحاد الكرة بينه وبين أشخاص .

وأشار جمال الغندور إلى بعض الإنجازات التى تمكن من عملها خلال تواجده فى لجنة الحكام وهى الحصول على رخصة الـ" VAR " خلال 38 يوما وأنه عمل لمدة 7 شهور قام باسناد 7 أو 8 مباريات فى الدورى المصرى لحكام صغار السن أعمارهم بين 25 او 26 سنة و لم يحكم صافرة أجنبية خلال تواجده .

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وتراجعت اللجنة الخماسية عن فكرة تعيين رئيس جديد للجنة الحكام خلفا لجمال الغندور في حالة عودة الدوري ، واستقرت اللجنة علي أن يكمل الثنائي عزب حجاج ووجيه أحمد المكلفين بإدارة اللجنة المهمة حتي نهاية الموسم في حالة استئناف الدوري ، خاصة أنه كان هناك اكثر من اقتراح لمنصب رئيس لجنة الحكام في الفترة الاخيرة سواء بتعيين رئيس من خارج منظومة التحكيم او باختيار رئيس بالانتخاب لكن اتحاد الكرة اغلق هذا الملف وأكد استمرار عزب حجاج ووجيه احمد في ادارة اللجنة حال استئناف الدوري .