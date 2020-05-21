شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطار: مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كان لاعب يد مميز في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد العطار نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني لكرة اليد سابقا، أن المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كان زميله في فريق اليد بنادي الزمالك ، وكان أحد اللاعبين المميزين في هذا الجيل ، ويتمتع بأداء مميز وبتسديد كرات قوية بيده اليسري علي نفس طريقة أحمد الأحمر لاعب المنتخب الوطني الحالي وكنت استمتع بالمشاهدة عليه في المباريات بسبب طريقة ادائه ، موضحاً أن المهندس مصطفي مدبولي فضل عدم الاستمرار بفريق اليد من أجل التفرغ للدراسة رغم الضغوط من مدربي الفريق وقت ذلك .

وأضاف أحمد العطار في تصريحات قناة الزمالك ، أنه شارك بالصدفة مع فريق الزمالك أمام الترسانة عندما كان ناشئاً ، مشيراً إلي أنه احرز في هذه المباراة 6 أهداف وكانت سبب في فوز الفريق الأبيض .

وأضح نجم الزمالك السابق، أنه انضم لمنتخب مصر في عام 1992 أمام النمسا ، مشيراً إلي أن الاتحاد الدولي لكرة اليد صنف تسديدته من أقوي 5 تسديدات علي مستوي العالم .

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ويعتبر أحمد العطار ، صاحب اليد الذهبية كما كان يلقبه خبراء اللعبة وقتها ، لعب فى نادى الزمالك ، وطلبه برشلونه الأسبانى للإحتراف أربع مرات إلا أن حسن مصطفى رئيس اتحاد كرة اليد ىنذاك كان يوصى برفضها خوفا من غرور بعض اللاعبين على زملائهم مما حرم جيل كامل من الإحتراف بأكبر الأندية الأوروبية .