شكرا لقرائتكم خبر عن كاجودا: حازم إمام أفضل موهبة فى مصر ..وأفتخر بقميص الزمالك فى البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرتغالى مانويل كاجودا المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك ، أن حازم أمام نجم الفريق الابيض السابق كان من أفضل المواهب فى مصر خلال القيادة الفنية للقلعة البيضاء، وأتمنى أن يصبح الثعلب الصغير رئيسا لنادى الزمالك فى المستقبل .. وأوضح مانويل كاجودا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب أون تايم أن من أفضل الفترات له تدريب فريق الزمالك وأنه دائما يفتخر بارتداء التى شيرت الابيض عند الذهاب إلى الشاطى فى البرتغال بسبب الارتباط القوى بجمهور نادى الزمالك .

وأشار مانويل كاجودا أنه تلقى عرضا للعودة الى التدريب فى مصر من بوابه نادى الاسماعيلى خلال الفترة الماضية ولكن المفاوضات توقفت بسبب فيروس كورونا .. وكان كاجودا قد قاد الزمالك فى موسم 2005 / 2006، وقاد شيكابالا فى وقت قصير من بداية الموسم قبل أن يرحل اللاعب لباوك اليونانى.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على رفع الحمل البدنى للاعبى الفريق بعد عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار حرصه على مواصلة اللاعبين التدريبات المنزلية، بقوة، خلال الفترة الحالية، من أجل حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية خلال فترة تعليق النشاط الكروى التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط نادى الزمالك بمواجهة هامة مع فريق الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيلها لحين إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، لذا يركز كارتيرون مع لاعبى الفريق بمتابعة حالتهم وتنفيذهم البرنامج البدنى المُعد لهم وذلك للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم، حتى يكونوا جاهزين فنيًا فى حالة استئناف النشاط الرياضى فى أي وقت

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