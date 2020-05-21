إتحاد اليد: لابد من إستكمال منافسات الموسم من أجل مونديال 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد على ضرورة إستكمال منافسات موسم 2019 / 2020 فى كرة اليد للوقوف على عدم أمور قبل بدء الإستعدادات النهائبة لكاس العالم 2021 المقرر أن تستضيفه مصر العام المقبل ،و قال مؤمن صفا أن إستكمال الموسم كان أحد خطط الإتحاد فى إعداد اللاعبين للمونديال الذى يسعى الإتحاد إلى إنهاء الخطوط العرضة بشأن الصالات و لجان البطولة فى فترة الحظر .
كشف مؤمن صفا مسبقا عن سيناريو عودة لاعبى المنتخب الأول إلى التدريبات فى المرحلة المقبلة استعدادا لمونديال 2021 المقرر أن يقام فى مصر مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور لبدء مران فردى لكل لاعب فى منزله فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو على أن يتم تقسم اللاعبين إلى مجموعات من 15 يونيو حتى 21 يونيو حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن عودة الحياة إلى الرياضة المصرية مرة أخرى بناء على قرارت الدولة لحماية اللاعبين من فيروس كورونا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى مؤخرا، إنه اعتبارا من بعد العيد سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحاً أنه سيتم العودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.
وأضاف مدبولى أنه سيتم اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية فى بعض دور العبادة.
وكانت الحكومة قد اعتمدت عدداً من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
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