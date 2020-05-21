شكرا لقرائتكم خبر عن إتحاد اليد: لابد من إستكمال منافسات الموسم من أجل مونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد على ضرورة إستكمال منافسات موسم 2019 / 2020 فى كرة اليد للوقوف على عدم أمور قبل بدء الإستعدادات النهائبة لكاس العالم 2021 المقرر أن تستضيفه مصر العام المقبل ،و قال مؤمن صفا أن إستكمال الموسم كان أحد خطط الإتحاد فى إعداد اللاعبين للمونديال الذى يسعى الإتحاد إلى إنهاء الخطوط العرضة بشأن الصالات و لجان البطولة فى فترة الحظر .

كشف مؤمن صفا مسبقا عن سيناريو عودة لاعبى المنتخب الأول إلى التدريبات فى المرحلة المقبلة استعدادا لمونديال 2021 المقرر أن يقام فى مصر مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور لبدء مران فردى لكل لاعب فى منزله فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو على أن يتم تقسم اللاعبين إلى مجموعات من 15 يونيو حتى 21 يونيو حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن عودة الحياة إلى الرياضة المصرية مرة أخرى بناء على قرارت الدولة لحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

وقال صفا إن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيرا إلى أنه سيبحث سبل عودة النشاط فى اجتماع مجلس الإدارة الممتد من أمس إلى غد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى مؤخرا، إنه اعتبارا من بعد العيد سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحاً أنه سيتم العودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.

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وأضاف مدبولى أنه سيتم اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية فى بعض دور العبادة.

وكانت الحكومة قد اعتمدت عدداً من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.