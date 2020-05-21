شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. لاعبة القوى بعد سلبية تحليل كورونا: شكراً الخليج 365 و وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الأربعاء 20/5/2020 العديد من التصريحات الهامة والتي جاء أبرزها ، تصريح ملك سمير لاعبة ألعاب القوي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد ما أسفر تحليل مسحة كورونا الذى خضعت لها عن سلبية العينة والتأكد من سلامتها من فيروس كورونا المستجد ، بعد أن ظهرت الأعراض عليها وتم الاشتباه فى إصابتها بالفيروس، ومن جانبها وجهت اللاعبة الشكر إلى الخليج 365 ووزارة الرياضة ولكل من ساعدها واطمأن عليها فى أزمتها الصحية .

وكتبت ملك سمير على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقالت .. "الحمدالله التحليل سلبي الحمدالله شكرا جدا لكل من سأل عليه واطمن عليه ودعا ليا والاهتمام من وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي والاتحاد المصري لألعاب القوي والمدرسه العسكرية بأسيوط ونائب محافظ الفيوم شكرا ليكم جدا ولمتابعه علاجي سأظل في الحجر المنزلي لمدة اسبوع للاطمئنان وسيتم إرسال دكتور الي المنزل للكشف عليه واستكشاف سبب التعب وشكرا لكل من وقف معي واطمن عليه وان شاء الله أتعافي تماما وأكرم بخير في اسرع وقت شكرا للجميع وشكرا لصفحة الخليج 365 وشكرا لعضو الاتحاد كابتن فكري اجرى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة اتصالا هاتفيا بملك سمير لاعبة العاب القوى ، للاطمئنان على حالتها الصحية بعد ظهور أعراض الكورونا عليها وخضوعها لتحليل المسحة ، وجاء اتصال الوزير بعد مناشدة اللاعبة من خلال موقع الخليج 365 ، للتدخل فى مساعدتها خاصة وأنها تخضع للعزل المنزلى ، لحين انتظار النتيجة ، وفقا لتعليمات مسئولى المستشفى التى اجرت فيها التحليل" .

ملك سمير

وقالت ملك سمير فى تصريحات لليوم السابع، أن الدكتور أشرف صبحى اطمئن عليها تليفونيا صباح اليوم الأربعاء ، ووعدها بمساعدتها ، لحين تمام شفاؤها سواء حالة سلبية المسحة أو ايجابيتها .

Advertisements

يذكر ان اللاعبة ناشدت الدكتور أشرف صبحى لمساعدتها والتدخل لإنقاذها، وحجزها فى أحد مستشفيات العزل الصحى، خاصة أن والدتها بدأت الأعراض تظهر عليها أيضا ، قائلة "أمى اتعدت منى"، كذلك طلبت تدخل اتحاد اللعبة ايضا خاصة وانها مسجلة بالاتحاد وحصدت عدة بطولات ، وذلك خلال تصريحاتها لليوم السابع أمس .

وشهدت الساعات الماضية الاشتباه فى إصابة ملك سمير لاعبة ألعاب القوى، بفيروس كورونا، بعد مخالطتها لإحدى الحالات المصابة، والتى توفت يوم 13 مايو الجارى، وحرص الخليج 365 على التواصل مع اللاعبة، لمعرفة كواليس وتفاصيل الأزمة التى تمر بها ظهور الأعراض عليها والتى لم تظهر الأعراض عليها إلا منذ 5 أيام فقط، قائلة: "حسيت باحتقان فى الزور وضيق تنفس، وبعد كده القىء بالدم، مع تكسير فى الجسم".وخضعت للتحاليل و أشعة على الحنجرة، وتم عمل مسحة لها خاصة بعد ارتفاع درجة حرارتها.