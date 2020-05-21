وزير الرياضة يعلن موعد عودة التدريبات تمهيداً لاستئناف النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جلبرتو: أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن عودة التدريبات بشكل جزئي يوم 15 من شهر يونيو. وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو. Advertisements ووفقا لما جاء بالصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم وزير الشباب الرياضة، قرر الوزير عودة التدريبات بشكل جزئي كما أقر مجلس الوزراء. وأشار الوزير أنه يتم الدراسة مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية التي سيقوم بها الاتحاد. واختتم البيان الذي حمل تصريحات وزير الرياضة، على أنه يتعين على اتحاد الكرة الاتفاق مع الأندية على اجراءات العودة تمهيداً لاستئناف النشاط.

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