جمال الغندور: ضد إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة المصري، إنه يرفض إجراء انتخابات اتحاد الكرة المصري لمدة عام.

وقال الغندور في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "أنا ضد إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام، ولا يهمني مدة تعاقدي في منصبي إذا عُدت مرة أخرى".

وتابع الغندور: "يجب أن أعلم نهاية مدة تعاقدي قبل الاتفاق، وأرغب في معرفتي لدوري إذا كنت سأتواجد لمجرد التواجد أو الإصلاح وإذا كانت هذه المدة ستساعدني أم لا".

وأتم تصريحاته: "ولكن أي رئيس لجنة حكام في مصر يحتاج إلى 3 أو 4 سنين في منصبه".