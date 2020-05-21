جمال الغندور: ضد إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة المصري، إنه يرفض إجراء انتخابات اتحاد الكرة المصري لمدة عام.
وقال الغندور في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "أنا ضد إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام، ولا يهمني مدة تعاقدي في منصبي إذا عُدت مرة أخرى".
وتابع الغندور: "يجب أن أعلم نهاية مدة تعاقدي قبل الاتفاق، وأرغب في معرفتي لدوري إذا كنت سأتواجد لمجرد التواجد أو الإصلاح وإذا كانت هذه المدة ستساعدني أم لا".
وأتم تصريحاته: "ولكن أي رئيس لجنة حكام في مصر يحتاج إلى 3 أو 4 سنين في منصبه".
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