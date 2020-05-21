رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية: قدمنا بروتوكولا شاملا لعودة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أوضح حسن كامل رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية أنه تم وضع بروتوكولا طبيا شاملا من أجل عودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى.

وقال حسن كامل في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2": وضعنا بروتوكولا شاملا لعودة النشاط الرياضي، وليس على المستوى الاحترافي فقط، وإنما على المستوي الأهلي أيضا حيث ممارسة الرياضة والتدريبات للأهالي والعائلات".

وأضاف كامل:" البروتوكول الطبي الذي وضعناه يتناول اللاعب بداية من خروجه من منزله وممارسة التدريبات حتى الانتهاء منها والعودة، وماذا سنفعل في حالة إصابة أي رياضي بكورونا، وكيف سنتعامل مع المخالطين له".

وأكمل:" نتابع ما يحدث في الخارج وتحديدا التجربة الالمانية، لكننا سننتبه لتفادي أخطاء التجربة، حيث ضربت الإصابات أكثر من اللاعب بسبب عدم الإعداد الجيد".

Advertisements

وواصل:" تم تقسيم اللعبات الرياضية من حيث الأكثر احتكاكا وخطورة من حيث انتشار العدوى، وسنبدأ بتجربة العودة للألعاب الأكثر أمانا عندما تسمح الدولة بذلك".

وتابع:" كرة القدم تعد في المرحلة المتوسطة، بينما هناك لعبات في مرحلة أكثر تقدما من حيث الاحتكاك مثل الجودو والمصارعة وكرة اليد، وكذلك هناك لعبات أخف خطورة مثل التنس والسباحة".

وأردف:" تحديد موعد العودة للممارسة النشاط الرياضي سيحدده وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، حيث هناك جزء من الموضوع لوجستي وسياسي".

واختتم:" تصوري إن شاء الله أن النشاط الرياضي سيعود في أقرب وقت إذا لم تتغير معدلات انتشار كورونا بشكل مزعج".