كابيلو: لو انضم هالاند لصلاح وماني لأصبحوا ثلاثي مدمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح فابيو كابيو المدير الفني الإيطالي بأن إرلينج براوت هالاند لاعب بوروسيا دورتموند سيكون أكثر خطورة إذا لعب مع محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول.

وقال كابيلو في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "(هالاند) لاعب جيد، من الناحية الفنية ليس مدمرًا لكن يتحرك بشكل جيد بالنسبة لطول قامته، كما أن لديه رغبة كبيرة في تسجيل الأهداف."

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وتابع: "لذا ما الصعب أن يتم إيقافه، وفي ليفربول يستطيع أن يكون إضافة كبيرة، فريق سريع ومتحرك بشكل جيد، وفي وجود ماني وصلاح يمكن أن يكون ثلاثي مدمر."

وأضاف: "في مدريد يمكن أن يلعب أيضًا، لكن مازال بحاجة إلى التطور على المستوى الفني، هو ولد صغير يستطيع أن يتطور كثيرًا."

ولفت هالاند الأنظار إليه واستطاع خلال الموسم الاستطاع ان يعلن عن نفسه بظهوره المميزة بدوري الأبطال سواء في سالزبورج أو بوروسيا دورتموند.