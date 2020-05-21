اخبار الرياضه

14 إصابة عضلية في صفوف الدوري الألماني بعد عودة النشاط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

ضربت الإصابات العضلية أكثر من لاعب في صفوف الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية بعد استئناف النشاط الكروي بعد توقف طويل.

واستُئنف البوندسليجا يوم السبت الماضي عقب توقف النشاط الكروي في ألمانيا منذ ما يقرب إلى الشهرين، وتحديدا في مارس الماضي بسبب فيروس .

وفي تقرير نشرته صحيفة الماركا الأسبانية، تم رصد 14 إصابة عضلية في صفوف أندية الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية.

Advertisements

وأصيب 12 لاعبا ضمن صفوف الدوري الألماني الدرجة الأولي "بوندسليجا"، بينما كان هناك إصابتين في صفوف الدرجة الثانية " بوندسليجا 2".

وكان بوروسيا دورتموند وهوفنهايم الأكثر تضررًا ، حيث أصيب لاعبين في كل فريق، وهما جيوفاني رينا وثورجان هازارد في صفوف أسود فاستيفاليا، بينما أصيب سيباستيان رودي وإخلاس بيبو بفريق هوفنهايم.

وعاد الدوري الألماني أيام السبت والأحد والاثنين الماضيين، حيث لُعبت مباريات الجولة الـ26، وكان أبرزهم مواجهة دورتمود وشالكه التي فاز بها الأول بنتيجة 4-0.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 إصابة عضلية في صفوف الدوري الألماني بعد عودة النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا