14 إصابة عضلية في صفوف الدوري الألماني بعد عودة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

ضربت الإصابات العضلية أكثر من لاعب في صفوف الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية بعد استئناف النشاط الكروي بعد توقف طويل.

واستُئنف البوندسليجا يوم السبت الماضي عقب توقف النشاط الكروي في ألمانيا منذ ما يقرب إلى الشهرين، وتحديدا في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وفي تقرير نشرته صحيفة الماركا الأسبانية، تم رصد 14 إصابة عضلية في صفوف أندية الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية.

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وأصيب 12 لاعبا ضمن صفوف الدوري الألماني الدرجة الأولي "بوندسليجا"، بينما كان هناك إصابتين في صفوف الدرجة الثانية " بوندسليجا 2".

وكان بوروسيا دورتموند وهوفنهايم الأكثر تضررًا ، حيث أصيب لاعبين في كل فريق، وهما جيوفاني رينا وثورجان هازارد في صفوف أسود فاستيفاليا، بينما أصيب سيباستيان رودي وإخلاس بيبو بفريق هوفنهايم.

وعاد الدوري الألماني أيام السبت والأحد والاثنين الماضيين، حيث لُعبت مباريات الجولة الـ26، وكان أبرزهم مواجهة دورتمود وشالكه التي فاز بها الأول بنتيجة 4-0.