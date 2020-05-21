حسام عاشور: تتويج الأهلي بجائزة "نادي القرن" ليس من فراغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جلبرتو:

أكد حسام عاشور لاعب وسط وقائد النادي الأهلي، أن تتويج الفريق بلقب نادي القرن الأفريقي لم يأت من فراغ، لكن من خلال عمل كبير لأكثر من ١٠٠ عام.

ويحتفل النادي الأهلي عبر قناته الفضائية بالذكرى الـ٢٠ لحصول النادي على لقب نادي القرن في أفريقيا.

وقال حسام عاشور في تصريحات لقناة الأهلي "لقب نادي القرن لم يأت من فراغ، لكن من خلال عمل كبير لأجيال على مدار التاريخ".

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وواصل "الأهلي أعظم نادي في الكون، جماهيره رقم ١، دائما تدعم النادي وتقف خلفه وتسانده، العالم أجمع يعلم قيمة وقدر النادي الأهلي".

وأضاف "نريد دائما أن نفوز بالبطولات ونصبح رقم ١ في كل شيئ، رسالتي دائما للأجيال التي تأت للأهلي بأنهم يتواجدون في نادي كبير ويجب أن يكونوا على قدر المسؤولية".

واختتم "تربينا على الألقاب وأن لا نحتفل إلا بالمركز الأول، فخور لكوني أحد أبناء الأهلي وجزء من تاريخه العريق".