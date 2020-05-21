محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جلبرتو: أكد وائل جمعة مدافع وقائد الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن لولا تواجده في النادي الأهلي لما حقق تلك البطولات. وقال وائل جمعة في تصريحات لقناة الأهلي "ذكرى تحقيق لقب نادي القرن الأفريقي دائما تكون سعيدة، جائزة تشرف أي شخص ارتبط اسمه بالنادي الأهلي". Advertisements وتحتفل قناة الأهلي بمرور ٢٠ عاماً على تتويج الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي. وواصل جمعة تصريحاته قائلا "نحن قمنا باستكمال انجازات الأجيال السابقة للأهلي، وننتظر من الأجيال القادمة مزيد من النجاحات والبطولات". واختتم تصريحاته قائلا "لولا الأهلي لما حققت تلك البطولات"

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة وائل جمعة لجماهير الأهلي في الذكرى الـ٢٠ لـ"نادي القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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