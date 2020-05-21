"الأهلي يستحق التضحية".. عبدالحفيظ يكشف رسالة جوزيه التي لا ينساها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن هناك مسؤولية على عاتق كل من يعمل في الأهلي من نظراً لأنه مطالب بالاستمرار في تحقيق النجاحات.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي "الكل يريد صناعة التاريخ مع النادي الأهلي، كلمات صالح سليم في حفل نادي القرن الـ٢٠ هي مسؤولية".

وأكمل "أشكر كل من ساهم عبر تاريخ الأهلي في وصوله لكي يصبح نادي القرن في القارة الأفريقية، إن شاء الله نقوم بتسليم الأمانة بالشكل السليم".

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وأضاف "من اللحظات التي لا يمكن أن أنساها هدفي في شباك صنداونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال ٢٠٠١ مباراة الذهاب".

وصرح "الكل يتذكر هدفي في الترجي بنصف النهائي رغم أن هدف صنداونز في النهائي، كنت عائد من إصابة وسني صغير لكن لا انسى كلمات جوزيه".

وشدد "جوزيه مدرسة خاصة، تعلمت منه الكثير، يعلم كيف يتعامل مع كل لاعب بطريقته، قال لي، لو تريد أن تبخل على ناديك وجماهيره لا تسجل من الفرص، لكن لو اردت كتابة التاريخ ومساعدة ناديك، سجل هدفا".

واختتم "تلك الكلمات كانت بين الشوطين بعدما اهدرت فرصة هدف في الشوط الأول، الحمد لله سجلت الهدف وتعادلنا، أندية جنوب أفريقيا مميزة للغاية".