مدرب الزمالك السابق: حازم إمام موهبة كبيرة.. وأعتذر له لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مانويل كاجودا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إنه كان سيعود للتدريب في مصر عن طريق نادي الإسماعيلي، مشيراً إلى أن حازم إمام لاعب الزمالك السابق من أفضل المواهب التي شاهدها.

وقال كاجودا في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "لدي ذكريات جميلة مع الزمالك، وكان لدي الشرف إني قمت بتدريب واحد من أفضل الفرق العربية والإفريقية، وفخور أنني أرتدي قميص نادي الزمالك حتى الآن".

وأضاف: "كنت في فترة صعبة جدا بسبب التغيير الكبير في الإدارة، وكان صعب العمل في هذه الظروف، ولكننا قدرنا أن نقلص الفارق مع الأهلي الذي كان يتفوق بفارق 34 نقطة وأنهينا الدوري في المركز الثاني بفارق 12 نقطة".

Advertisements

وتابع كاجودا: "كانت لدي الفرصة للعودة إلى مصر عن طريق الإسماعيلي، ولكن الأمور لم تسير كما تنبغي وكنت أرغب في العودة إلى مصر".

وتحدث مدرب الزمالك السابق عن خلافاته مع حازم إمام: "حازم إمام كان من أفضل المواهب التي شاهدتها في حياتي، وكنت أطلب منه العديد من المهمات".

وأتم تصريحاته: "كان لديه قدرات كبيرة، وحزنت لأنه لم يقدم كل ما كان لديه، وكنت شديد معه لأرى إذا كان يستطيع مساعدتي، وأقول إنه يستطيع اللعب في أي فريق في البرتغال الآن، وأعتذر له إذا كنت قسيت عليه، وأتمنى مشاهدته رئيساً لنادي الزمالك".