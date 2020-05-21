فيديو.. نجوم الكرة العالمية يهنئون الأهلي بمناسبة ذكرى التتويج بنادي القرن الإفريقي

وجه عددًا من نجوم الكرة العالمية تهنئة خاصة للنادي الأهلي بمناسبة ذكرى تتويجه بلقب نادي القرن الإفريقي. وظهر عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية عبر فيديو بثته قناة النادي الأهلي، اليوم الخميس، وعلى رأسهم جورج ليكنز مدرب منتخبات تونس والجزائر وبلجيكا، وباتريك سوفو نجم منتخب الكاميرون السابق، وويسترهوف مدرب منتخب نيجيريا، وإبراهيما سونكو نجم منتخب السنغال السابق، ونيكولا ديبوي مدرب منتخب مدغشقر، وجون أوتاكا نجم منتخب نيجيريا السابق، وويلفريد شايفر مدرب منتخب الكاميرون السابق. فيديو بثته قناة النادي الأهلي، اليوم الخميس، وعلى رأسهم جورج ليكنز مدرب منتخبات تونس والجزائر وبلجيكا، وباتريك سوفو نجم منتخب الكاميرون السابق، وويسترهوف مدرب منتخب نيجيريا، وإبراهيما سونكو نجم منتخب السنغال السابق، ونيكولا ديبوي مدرب منتخب مدغشقر، وجون أوتاكا نجم منتخب نيجيريا السابق، وويلفريد شايفر مدرب منتخب الكاميرون السابق.

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