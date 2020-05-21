أعرب الفنان بيومي فؤاد، عن سعادته بانتماءه لجماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أن النادي الأهلي يستحق لقب نادي القرن الإفريقي بجدارة.
وأضاف فؤاد خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن النادي الأهلي الأفضل في قارة إفريقيا وهو رقم واحد، مشيرًا أنالتتويج بلقب القرن الإفريقي شرف عظيم لجكافة المنتمين للنادي الأهلي.
ويحتفل النادي الأهلي بالذكرى العشرين لتتويجه بلقب القرن الإفريقي عن إنجازاته القارية في القرن الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيومي فؤاد : الأهلي يستحق لقب القرن الإفريقي بجدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.