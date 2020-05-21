بيومي فؤاد : الأهلي يستحق لقب القرن الإفريقي بجدارة

أعرب الفنان بيومي فؤاد، عن سعادته بانتماءه لجماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أن النادي الأهلي يستحق لقب نادي القرن الإفريقي بجدارة.

وأضاف فؤاد خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن النادي الأهلي الأفضل في قارة إفريقيا وهو رقم واحد، مشيرًا أن

التتويج بلقب القرن الإفريقي شرف عظيم لجكافة المنتمين للنادي الأهلي.

ويحتفل النادي الأهلي بالذكرى العشرين لتتويجه بلقب القرن الإفريقي عن إنجازاته القارية في القرن الماضي.