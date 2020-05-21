وائل جمعة : تتويج الأهلي بلقب القرن الإفريقي شرف لكل منتمي للقلعة الحمراء

أكد وائل جمعة مدافع منتخب مصر، أن تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي، يعد شرف لكل منتمي للقلعة الحمراء. وأضاف مدافع الأهلي السابق خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، " تتويج الأهلي بلقب القرن الإفريقي هو شرف لكل من ارتدى قميص النادي الأهلي وكذلك جماهيره". تتويج الأهلي بلقب القرن الإفريقي هو شرف لكل من ارتدى قميص النادي الأهلي وكذلك جماهيره". وتابع جمعة " في هذه الأيام فرحة جماهير الأهلي بعيدين، هما عيد الفطر وعيد ذكرى تتويج الأهلي بلقب القرن الإفريقي". فرحة جماهير الأهلي بعيدين، هما عيد الفطر وعيد ذكرى تتويج الأهلي بلقب القرن الإفريقي". وعن إنجازات جيل وائل جمعة مع الأهلي علق قائلًا " هذه الإنجازات هي تكملة للأجيال السابقة والأجيال القادمة ستكمل مسيرة القلعة الحمراء مع البطولات والألقاب". Advertisements

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