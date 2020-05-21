هشام حطب : لا يوجد اتصال مباشر بين اللجنة الأولمبية وال "فيفا"

أٔوضح المهندس هشام حطب ، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ان اللجنة لا تخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولم تقم بهذه الخطوة نهائيا .

وقال حطب في تصريحات له عقب اجتماع مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية اليوم بحضور وزير الرياضة : "مخاطبتنا تكون للاتحاد المصري لكرة القدم الذي

بدوره يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ونخاطب فيفا عندما يطلب منا ذلك من اتحاد الكرة المصري أو من وزارة الشباب والرياضة ولا يوجد أي اتصال مباشر بيننا وبين الفيفا.