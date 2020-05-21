هنأ البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك جماهير النادي الأهلي بالحصول على لقب نادي القرن في قارة أفريقيا. وقال فينجادا عبر قناة الأهلي إنه قبل 20 عاماً حصل الأهلي على هذا اللقب موضحاً أنها لحظة تاريخية. وأضاف:" اعتقد أن الجماهير المصرية عليها الفخر بهذا الإنجاز لأنه يعني أن الكرة المصرية قوية ولديها فريق رائع ومنتخب كبير". بهذا الإنجاز لأنه يعني أن الكرة المصرية قوية ولديها فريق رائع ومنتخب كبير". وتقيم قناة الأهلي احتفالية خاصة بمناسبة مرور 20 عاماً على حصول النادي على لقب نادي القرن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق يهنئ الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.