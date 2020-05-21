وجه الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة ذكرى تتويجه بلقب نادي القرن.
وقال ميتشو في كلمة مسجلةعبر قناة الأهلي:" أصدقائي المحترمين في كل مكان أود تهنئة النادي الأهلي المصري بلقب نادي القرن".
وأضاف:" مبروك لكل الجماهير والإدارة والفريق وأتمنى لكم كل التوفيق.. حظ سعيد".
وتقيم قناة الأهلي احتفالية خاصة بمناسبة مرور 20 عاماً على حصول النادي على لقب نادي القرن.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يهنئ الأهلي بلقب نادي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.